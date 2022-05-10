Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi

10.05.2022 10:15
Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası yolcu otobüsünde yapılan aramada kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uluslararası yolcu otobüsünde yapılan aramada kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden İran- İstanbul seferini yapan uluslararası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda kırmızı reçete ile satışa tabi bin 540 adet methadone isimli hap ele geçirildi. Seyedmohammad B. isimli yabancı uyruklu şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

YORUMLAR
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Erzurum'da valizinde uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu tutuklandı Erzurum'da valizinde uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu tutuklandı Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası yolcu otobüsünde kırmızı reçeteli hap ele geçirildi - Son Dakika


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