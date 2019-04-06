Son Dakika Haberleri: Uluslararası Yolda Obruk Oluştu

Uluslararası Yolda Obruk Oluştu

1 saat önce

Batman'da kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen obruk vatandaşları korkuttu.

Uluslararası Yolda Obruk Oluştu, System.String[]
Batman'da kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen obruk vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgilere göre olay Batman- Kozluk yolunun 10'uncu kilometresi Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Obruğu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Köylülerin iddiasına göre Batman-Kozluk yolu yapıldığında eski ve yeni menfezlerin birleştirilmemesinden dolayı yolun geçtiği bölgede devasa büyüklükte bir obruk oluştu. Jandarma ve karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra trafik, sürücülerin güvenliği için tek şeritten verildi. Yapılan inceleme sonrası yaklaşık 15 metre derinliğe sahip çukur karayolları ekipleri tarafından 15 kamyon dolgu malzemesi ile dolduruldu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Kozluk, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Darbecilerin "Katliam" Talimatları İlk Kez Ortaya Çıktı Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı Sigaraya Gelen Zam Bir Tek Onların Yüzünü Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Yolda Obruk Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]