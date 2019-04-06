Uluslararası Yolda Obruk Oluştu
1 saat önce
Batman'da kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen obruk vatandaşları korkuttu.
Batman
'da kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta meydana gelen obruk vatandaşları korkuttu.
Edinilen bilgilere göre olay Batman- Kozluk
yolunun 10'uncu kilometresi Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Obruğu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Köylülerin iddiasına göre Batman-Kozluk yolu yapıldığında eski ve yeni menfezlerin birleştirilmemesinden dolayı yolun geçtiği bölgede devasa büyüklükte bir obruk oluştu. Jandarma
ve karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra trafik, sürücülerin güvenliği için tek şeritten verildi. Yapılan inceleme sonrası yaklaşık 15 metre derinliğe sahip çukur karayolları ekipleri tarafından 15 kamyon dolgu malzemesi ile dolduruldu. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
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