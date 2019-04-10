Uluslararası Yoldaki Obruk Yeniden Açıldı

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu kent girişinin 10'uncu kilometresindeki uluslararası karayolunda açılan 15 metre derinliğinde ve 6-8 metre genişliğindeki obruk yeniden açıldı.

Batman'da geçtiğimiz hafta sonu kent girişinin 10'uncu kilometresindeki uluslararası karayolunda açılan 15 metre derinliğinde ve 6-8 metre genişliğindeki obruk yeniden açıldı.



Batman'da açılan ve Karayolları 9. Şube Müdürlüğü 97. Şube Şefliği tarafından yaklaşık 15 kamyon dolgu malzemesi ile kapatılan obruk belirlenemeyen bir sebepten dolayı yeniden açıldı. Dolgu yapılan ve asfaltlanan uluslararası karayolunda yeniden açılan obruk için Karayolları 97. Şube Şefliği ekipleri önlem aldı. Güvenlik şeridi ile etrafı kapatılan ve trafik akışının tek yönden sağlandığı yol için yeniden dolgu çalışması yapılacak. Obruk ile ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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