Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, güneşin doğduğu topraklar olarak insanlık tarihinin en zengin kültürel mirasının yurdu olan Anadolu, asırlar boyunca türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihe nice büyük isimler bıraktığını bildirdi.

Ecdadın da vatan kıldığı bu toprakların asırlık bilgeliği, insan merkezli kadim kültürümüzle birleşmiş ve gönül ehli, mana eri şahsiyetlerinde vücut bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenocak, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Zihin dünyamızı zenginleştiren bu isimlerin başında gelir Yunus Emre. Sözünü sözümüz, halini halimiz bildiğimiz Yunus Emre, bize asırlar öncesinden seslense de her zaman başucumuzda tuttuğumuz bir kılavuz kadar yakın olmuştur. Bu büyük ozan, henüz yazılmışçasına zamansız ve dünyanın her bir köşesinden tüm insanların yüreğine dokunacak kadar evrensel dizeleriyle kardeşlik ülküsünü nesillerden nesillere taşımıştır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi mana erlerinin felsefelerine sımsıkı sarılmak, gönülden idrak etmek bizler için beşeri insan eylemenin, insanı kamil kılmanın tek yoldur. İç dünyamıza daha çok dönme imkanı bulduğumuz, tüm doğrularımızı sorguladığımız bugünler, Yunus Emre gibi kıymetli şahsiyetlerin sözleri ile tefekkür etmek için bir fırsattır."