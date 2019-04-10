Uluslararası Zafer Turnuvası Kemer'de Başlıyor
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Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:55 Kaynak: İHA
Yıldız kızlar ile grekoromen ve serbest stil yıldız erkekler güreş kategorilerinde 10 ülkeden 600 sporcunun katılacağı Uluslararası Zafer Turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde Göynük Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye
Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz
, Kemer
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu
'nu makamında ziyaret ederek turnuvanın açılışına davet etti. Uluslararası bir turnuvaya Kemer'de ev sahipliği yapmaktan onur duyacaklarını kaydeden Topaloğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi .
Ziyarette Federasyon Genel Sekreteri Yılmaz, Başkan Topaloğlu'na milli takım eşofmanı hediye etti. - ANTALYA
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