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Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı - Son Dakika

Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı

31.05.2021 17:58
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde birçok ülkeden 200'ün üzerinde natürel sızma zeytinyağının değerlendirildiği uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde birçok ülkeden 200'ün üzerinde natürel sızma zeytinyağının değerlendirildiği uluslararası zeytinyağı kalite yarışması yapıldı. 7 ülkeden 17 jüri üyesi, dünyanın en iyi zeytinyağını belirlemek için tadım yaptı.

Natürel sızma zeytinyağı dünya sıralamasının belirlendiği Anatolian Internationel Olive Oil Competition (IOOC) (Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması) Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmada, 7 ülkeden 17 jüri değerlendirme yapmak için tadım gerçekleştirdi. Zeytin üretimiyle ön plana çıkan Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail'in yanı sıra Türk üreticilere ait 200'ün üzerinde zeytinyağı yarışmada değerlendirilmeye alındı. Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen yarışmanın panel liderliğini İtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro yaptı.

Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yer aldığı yarışmada, mono varyete (tek çeşit), blend (birden fazla çeşit), organik ve çeşnili olmak üzere dört ana kategori bulunuyor. Zeytinyağlarının tasnifiyle başlayan yarışmada her numuneye ayrı bir kod verildi ve yağlar jürinin önüne markası belli olmayacak şekilde çıkarıldı. Kör tadım adı verilen bu yöntemle öncelikle duyusal bir kusur olup olmadığına bakıldı.TÜRKİYE'NİN KALİTELİ ÜRETİMİ DÜNYA'DA BİLİNMİYORİtalyan Oleolog Dr. Antonio Giuseppe Lauro, "Bu yıl yeni bir uluslararası zeytinyağı kalite yarışması başlatıyoruz. Çünkü bu bölgenin zeytinyağı üretiminin desteklenmesi gerekiyor. Üretilen natürel sızma zeytinyağı çok ilginç. Son 5 yılda bölgedeki üretimde kalitede önemli bir artış oldu. Bu kaliteyi dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bu yarışmanın kurucusu ve başkanı Birsen Pehlivan'a daveti için teşekkür ederim. Türkiye'nin kaliteli üretimi dünyada bilinmiyor. Örneğin ben İtalya'da bir yarışmanın başkanıyım. Kaliteli üretimi destekliyoruz. Sadece İspanya, Yunanistan veya İtalya'da değil, Türkiye de artık İtalya'daki yarışmada önemli bir katılımcı. Tüm katılımcılara iyi şanslar diliyorum" dedi.İLK ULUSLARARASI YARIŞMATürkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasını organize ettiklerini söyleyen Oleolog Birsen Can Pehlivan ise özellikle duyusal anlamdaki kalitenin son yıllarda ön plana çıktığını söyledi. Uluslararası alanda bu yarışmaların pazarı belirlemekte önemli rol oynadığını belirten Pehlivan, "Yaptığımız yarışmanın uluslararası olabilmesi için belli bir standardı var. Jürinizin etkin ve uluslararası olması gerekiyor. Bizim de bu yarışmamızda dünyanın zeytinyağıyla ön plana çıkan birçok ülkesinden, alanında uzman jüri üyelerimiz var" diye konuştu.TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VARDIDünyada genelinde zeytinyağı denildiği zaman duyusal kalitenin uluslararası bir standardının oluştuğunu anlatan Pehlivan, "Biz kendi köyümüzden aldığımız zeytinyağıyla, uluslararası kaliteyi belirleyemiyoruz. Zeytinyağı yazılı standardı olan bir ürün. Bu nedenle de Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin belirlediği standartlarda bir yarışmayla değerlendirilmesi gerekiyor. Yarışmada yine uluslararası bir hakemimiz var. Bütün numunelerimiz kapalı bir odada, jürinin veya herhangi birinin gelip göremeyeceği şekilde kodlanması sağlanıyor. O kodlanan numuneler jüriye ulaştırılıyor. Jüri sadece kodlu numuneleri tarafsız bir şekilde değerlendiriyor ve sonuçlarını veriyor. Yarışmamız, uluslararası kurallarla yürüyor" dedi.SONUÇLAR 12 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAKSonuçların uluslararası arenada değerlendirileceğini belirten Pehlivan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada katılımcının alacağı puan, aynı zamanda bütün dünya üzerinde bir sıralamaya dahil olacak. Böyle bir sistem var. Bu sisteme dahil olduğunuz zaman, örneğin Edremit'teki herhangi bir üretici, yağının dünyadaki bu sıralamada yerini görmüş olacak. Bu da pazar payını ciddi bir şekilde arttırabilecek bir sistem. Yarışmanın ardından bir katalog hazırlanacak ve 12 Haziran'da bir ödül gecesi düzenlemeyi planlıyoruz."TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİ

Türkiye zeytinyağının son 6-7 yıl içerisinde önemli bir gelişme gösterdiğini söyleyen Hürriyet yazarı ve jüri üyesi Elvan Uysal Bottoni ise, "Türkiye'de gözle görülebilir bir farklılık var. Bu yarışma zeytinyağı sektörü için, yani zeytin ve zeytinyağının doğduğu topraklar Türkiye için çok önemli. Türkiye'de uluslararası prestijli bir yarışmasının olması çok önemli. Jüri üyeleri de dünyanın önde gelen isimlerinden oluşuyor" dedi.


- Balıkesir
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı
Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı

Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması Edremit'te yapıldı - Son Dakika


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