Son Dakika Haberleri: Uluslararasılaşmanın önemine vurgu yapıldı
Son Dakika Güncel Uluslararasılaşmanın önemine vurgu yapıldı - Son Dakika

Uluslararasılaşmanın önemine vurgu yapıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin 42. sayısında Doç. Dr. Pınar Gültekin "Bölümlerin Uluslararasılaşmasında Yurt Dışı Olanakları" başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Uluslararasılaşmanın önemine vurgu yapıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi'nin 42. sayısında Doç. Dr. Pınar Gültekin "Bölümlerin Uluslararasılaşmasında Yurt Dışı Olanakları" başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Akif Keten, Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.


Uluslararasılaşmanın Yükseköğretim kültürüne katılmasıyla; öğrencilerin ve eğitimcilerin küresel konularda ve farklı ülke, kültür ve dillerdeki eğitim sistemleri hakkında daha fazla bilgi ve farkındalığa sahip olacaklarını söyleyen Doç. Dr. Pınar Gültekin, gerçekleştirilen uluslararasılaşma çalışmalarının, kurumun uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve stratejik ortaklar yoluyla kurumsal yapıyı güçlendirdiğinin altını çizdi.


Gültekin, Avrupa Birliği'nin yükseköğretimin uluslararasılaşması bağlamında başlattığı Erasmus+ Programı da gerek gelen gerekse giden öğrencilerin hareketliliğine katkı sağladığını söyledi.


Türkiye'de yabancı öğrenci hareketliliğini artırmak için TÜBİTAK eğitim bursları, Erasmus Değişim Programı gibi programların yanında "Türkiye Bursları" adı altında yabancı öğrencilerin de ülkemizde eğitim görmesi için oluşturulan programlar olduğunu dile getiren Gültekin, öğretim üyelerinin uluslararasılaşmasının; insan kaynaklarının, yükseköğretim ve araştırmalarının kalitesini ve kapasitesini artırma açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.


Uluslararası çalışan kurumların ve organizasyon şirketlerin sadece iletişim ağına dahil olmanın bile bilgi verileri elde etmeye katkı sağlayacağını vurgulayan Doç. Dr. Pınar Gültekin, sadece yurt dışına çıkılarak uluslararasılaşılmadığını, online sistemler sayesinde ev ve ofis ortamından da uluslararasılaşmanın sağlanabildiğini vurguladı.


Konferansın sonunda kısa bir konuşma gerçekleştiren Orman Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, uluslararası programların önemine değinerek, programa katkı sağlayan tüm katılımcılara ve Doç. Dr. Pınar Gültekin'e yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:12:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararasılaşmanın önemine vurgu yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]