Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek - Son Dakika

Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek

22.11.2020 12:21
Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) desteğiyle organize edilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, 09-12 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) desteğiyle organize edilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, 09-12 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle organize edilen GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın 31'ncisi 3 gün sürecek. Terlik ve erkek ayakkabı üretiminde önemli güce sahip olan Gaziantep'te yaz ve kış sezonları için gerçekleştirilen fuarın açılış töreni Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) 9 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da yapılacak. Temsil edilen firma sayısının 250, marka sayısının ise 750 olduğu fuar 4 gün boyunca Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 10.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi günü 11: 00-18: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Yurt dışından, Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerinden firmaların katılacağı fuara yurt içinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'dan firmalar katılacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAPSHOES Fuarı'nın kentimize ve ülkemize değer katmaya devam ettiğini, pandemi sürecinde düzenlenen ilk fuar olduğunu dile getirdi. Ünverdi, salgına karşı çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve fuarın tüm tedbirler alınarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başkan Ünverdi, Türkiye'nin ayakkabı ve terlik üretiminin yüzde 60'ının Gaziantep'ten karşılandığını belirterek, "GAPSHOES, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük ve en önemli fuarları arasında yer alıyor. Dünyayı etkisi altına alan salgın dolayısıyla Haziran ayında yapacağımız GAPSHOES kış fuarımızı düzenleyemedik. İnşallah yaz fuarımızı tüm tedbirlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Fuarımıza yurt dışından Suriyeli firmalar başta olmak üzere, bu firmaların ortaklıklarının bulunduğu Sudan, Rusya, Irak ve Yemen'den toplam 32 firma katılacak. Yabancıların kullanacağı stant alanı yaklaşık 2 bin metrekare alana ulaşmış durumda ve brüt 30 bin metrekare alana kurulacak olan fuarımızda yüzde 10'luk kısımda yurt dışından gelen firmalar ürünlerini sergileyecek. Yeni pazarlara açılmak ve ulaşmak isteyen firmalar için ideal bir organizasyon olan fuarımızın öneminin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Ünverdi, Gaziantep'te erkek, çocuk, bayan ve spor ayakkabı üretiminin günlük ortalama 150 bin adet, terlik üretiminin ise günlük 1,5-2 milyon arası olduğunu kaydetti.

Ayakkabı ve terlik sektöründe Gaziantep'in markalaşmaya çok daha fazla önem vermesi gerektiğine işaret eden Ünverdi, "Markalaşma konusunda Oda olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu noktada araştırma ve geliştirmeye çok daha önem vermeliyiz. Yapmamız gereken yenilikçi anlayışla üretim yapmaya daha fazla yönelmek. Bunları yaptığımız takdirde kent olarak kendi markalarımızı çıkarabiliriz. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz de sektörü bir araya toplayacak ve kaliteli üretim yapma imkanı sunacak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

Adnan Ünverdi, açıklamasında, fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunan oda, kurum, federasyon ve firmalara teşekkür etti. - GAZİANTEP

Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek
Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Organize, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uluslarası 31. Gapshoeş Yaz Fuarı 09-12 Aralık'ta düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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