Uluslarası Gençlik Projesi Katılım Çağrısı - Son Dakika

"#AddicTech" Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi Katılımcı ÇağrısıPROJE TARİHLERİ : 25 Temmuz - 2 Ağustos 2021PROJE YERİ : Kızılcahamam/ANKARA (Soğuksu Otel)KATILIMCI ÜLKELER : Yunanistan, Romanya, Litvanya, PolonyaKATILIMCI SAYISI : Türkiye katılımcılarıyla birlikte 40 kişiPEKİ PROJEMİZ SİZE NE KAZANDIRACAK? Kızılcahamam Belediyesi ve Anka Gençlik Derneği işbirliğinde bu yaz Kızılcahamam'da harika bir gençlik projesi düzenliyoruz! 5 farklı ülkeden gelecek olan gençler ile bir haftalık bir gençlik projesi düzenlenecektir. Projemizde gençlerimiz farklı kültürleri tanıma ve yeni dostlar edinme fırsatı bulacaklardır. Tüm hafta boyunca teknoloji ve internet üzerine etkinlikler düzenlenecek, spor aktiviteleri yapılacak, kültür geceleri yapılacak ve de Kızılcahamam'ı keşfetmek için geziler düzenlenecektir. Gençler liderlik yetilerini geliştirmekle kalmayacak, yaparak öğrenecek ve takım çalışmasının birer parçası olacaklardır. Gençler kısacası sizler için çok önemli bir fırsatı Kızılcahamam'a getiriyoruz. Kendi evinizde bu projenin bir parçası olmalısın. Sadece 4 gencimizin dahil edileceği bu projeye başvuru çok basit, Kızılcahamam belediyesi Kültür sosyal işler müdürlüğümüze gelerek isminiz ve iletişim bilgilerinizle başvurmanız. NOT : 1-) 18-25 yaş arası üniversiteye hazırlanan, üniversite okuyan ve üniversiteyi bitirmiş gençler başvurabilir. 2-) Başvuranlar arasından mülakatla 4 genç seçilecektir. Ancak başvuran her gencimiz yapacağımız gezi aktivitelerine, pikniklere, bisiklet turlarına ve diğer birçok aktivitemize katılabilecektir. 3-) Başvurular 9 Temmuz 2021 tarihine kadardır. 4-) Katılan gençlerimize proje sonunda CV'nize koyabileceğiniz uluslararası geçerliliği olan YOUTH PASS SERTİFİKASI verilecektir. 5-) Katılan gençlerimizin konaklama dahil bütün giderleri Kızılcahamam Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Hiçbir ücret talep edilmeyecektir.