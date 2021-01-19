Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım - Son Dakika

Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım

19.01.2021 16:03

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Suriye'nin İdlib ilindeki sağanak yağıştan zarar gören 60 bin kişiye, kışlık kıyafet ve gıda yardımı ulaştırdı.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Suriye'nin İdlib ilindeki sağanak yağıştan zarar gören 60 bin kişiye, kışlık kıyafet ve gıda yardımı ulaştırdı.

Suriye'de sağanak yağış sonrası İdlib, Halep ve Lazkiye ili kırsalındaki çadırları su altında kalan sivillere, Türkiye ve dünyadan yardımlar ulaşmaya devam ediyor.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief) Basın Danışmanı Macdi Selmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil yardım kapsamında ilk etapta sağanak yağıştan etkilenen 400 aileye çadır, 500 aileye sünger yatak, çadır yağmurluğu, battaniye, hijyen paketi ve 1000 aileye de hazır gıda paketi dağıtımı yapıldığını söyledi.

Selmanoğlu, "Islamic Relief Türkiye Ofisi olarak kış destek projesi kapsamında son bir haftada İdlib'de 50, Azez'de 35 kampa ulaşarak 60 binden fazla ihtiyaç sahibine yardımları ulaştırdık." dedi.

İnsani yardımların Türkiye'de de sürdüğünü aktaran Selmanoğlu, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerine de devam ettiklerini belirtti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım
Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım
Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım
Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslarası İslam Yardım Vakfı'ndan Suriye'de 60 bin sivile yardım - Son Dakika


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