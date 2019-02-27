Son Dakika Haberleri: Ulusoy Un, 50'nci yılına 60 milyon liralık yatırımla giriyor

Ulusoy Un, 50'nci yılına 60 milyon liralık yatırımla giriyor

44 dakika önce

TİM'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 500 firma ile İSO 500 listesinde yer alan Ulusoy Un, kuruluşunun 50'nci yılını geride bıraktı.

Ulusoy Un, 50'nci yılına 60 milyon liralık yatırımla giriyor, System.String[]
TİM'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 500 firma ile İSO 500 listesinde yer alan Ulusoy Un, kuruluşunun 50'nci yılını geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:05 

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