Ulusoy Un, 50'nci yılına 60 milyon liralık yatırımla giriyor
44 dakika önce
TİM'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 500 firma ile İSO 500 listesinde yer alan Ulusoy Un, kuruluşunun 50'nci yılını geride bıraktı.
TİM'in Türkiye
'nin en çok ihracat yapan 500 firma ile İSO 500 listesinde yer alan Ulusoy Un
, kuruluşunun 50'nci yılını geride bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:05
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