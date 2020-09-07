Ulusoy Un Samsun'daki yeni tesisi ile kapasitesini günlük 2 bin 100 tona çıkardı

Türkiye'nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından Ulusoy Un AŞ, günlük üretim kapasitesini 900 tondan 2 bin 100 tona çıkardı.

Çorlu ve Samsun'daki günlük 900 ton üretim kapasiteli fabrikalarına ek olarak geçen yıl aralık ayında Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 600 ton kapasiteli birinci fazın hizmete alındığı "50. Yıl Tesisi"nde, yine 600 tonluk ikinci fazın da devreye girmesiyle şirketin üretim kapasitesi 2 katın üzerine çıktı.

Ulusoy Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eren Gülhan Ulusoy, gazetecilere, firmanın 100. yıl hedefleri doğrultusunda dünyanın tarımsal sanayi alanında sayılı markalarından biri olma yolundaki hedefine emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Samsun'daki 50. Yıl Tesisi'nin birinci fazının geçen yıl aralık ayında devreye girdiğini hatırlatan Ulusoy, "Şimdi de ikinci bölümü üretime sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle bir önceki yıl günde 900 ton olan üretim kapasitemiz, şu an itibariyle 2 bin 100 tona yükselmiş oldu. Üretim kapasitemizi ileriye götürecek tesisimiz, son teknoloji olarak tasarlandı ve uygulandı. Hijyen şartlarını en üst noktaya taşıdığımız ve sektörümüz adına örnek gösterilecek tesisimiz, ülkemizin üretim gücüne uzun yıllar hizmet edecek altyapıya sahiptir." dedi.

"Gıda sektörünün ne denli önemli olduğunu gördük"

Türkiye gibi önemli bir tarım ülkesinden, küresel alanda etkili bir tarımsal sanayi şirketi olabilmeyi arzuladıklarını aktaran Ulusoy, şunları dile getirdi:

"Bunun için durmadan çalışmaya, değer yaratmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla, yatırımcılarımızla, paydaşlarımızla hep birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inancımız tam. Son 10 yıl içinde ortalama yüzde 30'luk bir büyüme yakaladık. 50. Yıl Tesisi, bizim için salt bir binadan ibaret değil. İddiamız, gıdada dünyada en yüksek standartlara sahip üretim tesisine sahip olmak. Pandemi döneminde de gıda sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Buradaki hedefimiz, ilk olarak yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirmek. Tesisimizin günde 600 ton kapasite ile birinci fazı açılmıştı, ikinci fazla 1200 ton günlük üretime ulaştık, 2021'in son çeyreğinde ise üçüncü fazı da tamamlayacağız."

Gıda güvenliği açısından bu kapasitenin çok önemli olduğuna işaret eden Gülhan, "İnsanların gıdaya ulaşırken, böyle bir tesisin çalışıyor ve ham madde depoluyor olması istikrar sağlıyor." diye konuştu.