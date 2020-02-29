Ulutaş ailesinin acı günü - Son Dakika
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Ulutaş ailesinin acı günü

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinin tanınan eşraflarından Hacı Hasan Ulutaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

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Van'ın Gevaş ilçesinin tanınan eşraflarından Hacı Hasan Ulutaş, Hakk'ın rahmetine kavuştu.


Gevaş ilçesi Yoldöndü köyünde ikamet eden, ilçenin eşraflarından Merhum Hacı Mehmet Emin Ulutaş'ın oğlu, Hacı Zahir Ulutaş'ın yeğeni, Hacı Hüseyin, Hacı Abdullah ve Arafat Ulutaş'ın kardeşleri, Zakir, Faruk, Sinan ve Harun Ulutaş'ın babaları Hacı Hasan Ulutaş, Regaib Kandili'nin ihya edildiği gece hayatını kaybetti. Kılınan cenaze namazının akabinde, merhumun naaşı köy mezarlığına defnedildi. Ardından köyde taziyeler kabul edildi.


Aynı zamanda Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş'ın amcası olan Hacı Hasan Ulutaş'ın taziyesine; milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, merhumun yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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