Son Dakika Haberleri: ULUTEK’in kalitesi tescillendi
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ULUTEK’in kalitesi tescillendi

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi.

ULUTEK’in kalitesi tescillendi, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerine devam eden ULUTEK Teknopark, 2 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sonuna geldi. ULUTEK, Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001: 2015 belgesi almaya hak kazandı.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:50 
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