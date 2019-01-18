Son Dakika Haberleri: ULUTEK, Maker Çocuk Programları başladı

ULUTEK, Maker Çocuk Programları başladı

19 dakika önce

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Maker Çocuk programları, çocukların yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri için yeniden başlıyor.

ULUTEK, Maker Çocuk Programları başladı, System.String[]
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Maker Çocuk programları, çocukların yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri için yeniden başlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Ekonomi
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