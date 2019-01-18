ULUTEK, Maker Çocuk Programları başladı
19 dakika önce
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Maker Çocuk programları, çocukların yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri için yeniden başlıyor.
ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Maker Çocuk programları, çocukların yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri için yeniden başlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50
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