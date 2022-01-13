Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulunuldu - Son Dakika
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Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulunuldu

13.01.2022 14:36
Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulunuldu

Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale, Dere, İshakçelebi ve Tunca Mahalleleri muhtarlarının talepleri doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili Daire Başkanları ve teknik ekipleri Ulutepe Caddesinde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Adakale Mahalle Muhtarı Ali Dinç, Dere Mahalle Muhtarı Gökhan Uluğtekin, İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök ve Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ile birlikte Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde İmar Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Ulutepe Caddesi üzerinde bazı değişiklikler yapılması yönünde talepte bulunan mahalle muhtarları, taleplerini dile getirdiler. İncelemelere katılan Daire Başkanları da muhtarların talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanı noktasında yapılabilecek çalışmalar varsa bunların değerlendirilebileceğini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi heyeti, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlara, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Ali Dinç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulutepe Caddesi'nde incelemelerde bulunuldu - Son Dakika
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