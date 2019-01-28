Uluyayla'da 5 Kişi Mahsur Kaldı
31 dakika önce
BARTIN'ın Ulus ilçesinde Uluyayla'ya da mahsur kalan 5 kişi 12 saat sonra kurtarıldı.
BARTIN'ın Ulus
ilçesinde Uluyayla'ya da mahsur kalan 5 kişi 12 saat sonra kurtarıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Uluyayla'da meydana geldi. Gezmek için Uluyayla'ya çıkan 5 kişi, dönüş yolunda kara saplandı. Telefonların çekmemesi nedeniyle yaylaya çıkan kişilerin aileleri kendilerine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerine haber verdi. Uluyayla'ya sabah saatlerinde Özel idare ekiplerine ait greyderle çıkan AFAD ve jandarma, mahsur kalan 5 kişiye ulaştı. Geceyi araçların içinde geçirdikleri öğrenilen kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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