Ulviye öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan ve tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanserinden 38 yaşında yaşamını yitiren Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman, evinin bulunduğu Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Karacasu'daki Yenice Ortaokulu'nda Ffn bilgisi öğretmeni olan Ulviye Erçerman, 1.5 yıldır karaciğer kanseri nedeniyle tedravi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü, dün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Erçerman'ın ölümü ailesi, yakınları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenlerini yasa boğdu. Erçerman için bugün öğlen, evinin bulunduğu Nazilli ilçesi, Çapahasan Mahallesi'ndeki Çapahasan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Erol Bulut, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Nazilli Belediye Başkanvekili Soner Yelkovan ve Erçerman'ın yakınları, öğretmen arkadaşları katıldı. Törende Ulviye Erçerman'ın oğlu Çağan Erçerman (10) büyük üzüntü yaşadı. Dayısı Burak Erçerman ile birlikte annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayarak gözyaşı döken Çağan Erçerman, görenlerin yüreklerini dağladı. Kılınan namazın ardından Erçerman'ın cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ulviye öğretmenin hayatının baharında yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yerinin doldurulmasının zor olduğunu söyledi. Bir eğitimciyi kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da yakınlarına başsağlığı diledi. Erçerman'ın başarılı bir öğretmen olduğunu vurgulayan Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ise gözyaşlarına hakim olamadı.