UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMAD'dan vatandaşlara 'Diyanet'in aldığı kararlara uyun' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

UMAD'dan vatandaşlara

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararları yerinde bulduklarını belirterek, vatandaşlara bu kararlara uyulması çağrısında bulundu.

UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir durum yaşandığı hatırlatıldı.

Bu sebeple yerel ve uluslararası pek çok etkinliğin, yolculukların, ticari ve sosyal faaliyetlerin askıya alındığı, ertelendiği veya iptal edildiği kaydedilen açıklamada, insanların Kabe-i Muazzama dahil birçok ibadet mahalline tedbir amaçlı alınmadığı, insanlığın topyekün bir musibet ve imtihanla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada Türkiye'de virüsün yayılmasını ve ölümlere yol açmasını önlemek, hastalığın tedavisi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşların aldığı acil önlemlerin ivedilikle uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Devlet yetkililerinin virüsün kişiden kişiye bulaşmasını önleyici tedbirlerin bir gereği olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kanunların verdiği yetkiye dayanarak dini konularda bir takım önlemler aldığı anlatılan açıklamada, bu bağlamda vakit namazlarının evde kılınması, cuma ve diğer toplu eda edilen namazlar için camilerde bir araya gelinmemesi ve umreden dönen vatandaşların 14 günlük gözetim için uygun yerlerde misafir edilmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Geçici de olsa camilerde vakit ve cuma namazlarının kılınmayacak olmasının elbette istenen bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman alimler, insan sağlığı söz konusu olduğunda ibadetlerin camiler yerine evde yapılmasının bir vecibe olduğunda hemfikirdirler. Hatta Dünya Müslüman Alimler Birliği böyle zamanlarda camiler yerine evlerde ibadet yapılmasının caiz, hatta gerekli olduğuna dair fetva yayınlamıştır. Devletimizin ve Diyanet teşkilatının aldığı kararları yerinde bulmakta ve Müslüman halkımızın bunlara uyması gerektiğini açıkça ilan ediyoruz."

Açıklamada ayrıca bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korumayla ilgili tavsiyelerin bulunduğu ayet ve hadislere de yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki en riskli illeri açıkladı
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı         
14:00
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler         
12:23
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UMAD'dan vatandaşlara "Diyanet'in aldığı kararlara uyun" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]