UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor - Son Dakika

UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel yeni tip korona virüs dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor, System.String[]

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel yeni tip korona virüs dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Açıldığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alarak, her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunan UMADER, ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden dışarı adım atamayan vatandaşların ihtiyaçlarını cevaplandıran UMADER, bu kapsamda gönüllere dokunarak, yüzlerde gülümseme oluşturuyor.

"Yardımlarımızı SIKLIKLA YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Gerçekleştirilen yardım çalışmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Uluslararası Mazlumların Derneği Başkanı Çetin Temel, "Dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yardımlarımızın birçoğunu yeni tip korona virüs dolayısı ile geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yapıyoruz. Devletimizde korona virüs ile mücadele kapsamında yardım fazlarını sıklaştırdı. Ben buradan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizde dernek olarak peyder pey yardımlarımızı yapıyoruz" dedi.

"El birliği ile bu hastalıktan kurtulabiliriz"

Kısa süre içerisinde korona virüsle mücadelenin başarılı bir şekilde sona ermesi temennisinde bulunan Temel, "İnşallah korona virüs illetini kısa zamanda el birliği ile atlatırız. Bundan dolayı tüm Türkiye'deki iş adamlarımız ile irtibata geçiyoruz ve topladığımız yardımları dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Genel Başkanımız Zeynep Gürkan hanımefendilerde bizlere dağıtmamız için yardım kolileri yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunan herkese ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gibi yardımlarda bulunmak isteyen hemşerilerimiz, bizlerle irtibata geçebilirler" dedi. - MUŞ

UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor
UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor
UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor

Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam UMADER'den ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzanıyor - Son Dakika

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