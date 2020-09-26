UMADER'den Malazgirtli ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulundu.

Açıldığı ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alarak her türlü ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunan UMADER, yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle koronavirüsün mağdur ettiği insanlara da ulaşmayı hedefleyen UMADER, bu kapsamda çeşitli yardımlar yapıyor.

UMADER Muş İl Başkanı Temel, yardımların çoğunun koronavirüsün mağdur ettiği ve geçim sıkıntısı yaşayan insanlara yaptıklarını söyledi.

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan tüm devlet yetkililerini de teşekkür eden Temel, şöyle konuştu:

"İş adamlarımız ile irtibata geçiyoruz ve topladığımız yardımları dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Genel Başkanımız Zeynep Gürkan hanımefendi de bizlere dağıtmamız için yardım kolileri gönderiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunan herkese ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gibi yardımlarda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz, bizlerle irtibata geçebilirler."