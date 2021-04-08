UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu

08.04.2021 14:42
UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu UMAKİT ekibi, geliştirdikleri yenilikçi iş güvenliği analiz sistemi ve pandemi şartlarında emniyetli çalışmayı sağlayan yazılım sistemleri ile Eco Marathon Avrupa 2021 Yarışması'nda 'Emniyet Ödülü' kategorisinde...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu UMAKİT ekibi, geliştirdikleri yenilikçi iş güvenliği analiz sistemi ve pandemi şartlarında emniyetli çalışmayı sağlayan yazılım sistemleri ile Eco Marathon Avrupa 2021 Yarışması'nda 'Emniyet Ödülü' kategorisinde birinci oldu.

1939 yılından beri düzenlenen uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı ve dünyanın en prestijli mühendislik yarışmasından biri olan Eco Marathon Avrupa 2021 yarışmasına katılan UMAKİT ekibi, geliştirmiş olduğu yenilikçi iş güvenliği analizi sistemi ve pandemi şartlarında emniyetli çalışmayı sağlayan yazılım sistemleri ile 30'dan fazla ülkeden katılan 150 takımın 400'den fazla projesi arasından "Emniyet Ödülü" kategorisinde 1. olarak bir kez daha Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'yi ve BUÜ'yü başarıyla temsil etti. Ekip, bu yıl küresel salgın sebebiyle sadece yarış dışı ödüller bazında gerçekleştirilen yarışmada son 4 yılda 4. kez Avrupa birincisi oldu.

İlk kez 2017 yılında katıldıkları bu önemli organizasyonda, 2018 yılında Londra'da düzenlenen yarışmada en verimli hidrojen enerjili araç olarak Avrupa Şampiyonu olmayı başaran ilk Türk ekibi olan UMAKİT, 2019 yılında Avrupa İnovasyon ikincisi olma başarısı gösterdikten sonra, 2020 yılında "Teknik İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" kategorilerinde Avrupa birincisi olmayı başardı.

Geleceğin çevreci aracını geliştiren UMAKİT ekibi, geliştirdiği padok güvenlik sistemi ile hem laboratuvar hem de fabrika ortamlarında iş kazalarının asgraiye indirilmesini ve güvenli çalışmayı sağlayan projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. BUÜ'lü öğrencilerin oluşturduğu ekip, araç güvenliğini arttıran yangın önleme sistemi ile yangının söndürülme süresini en aza indirerek "emniyet ödülü"nü kazanmayı bildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde ettikleri başarılar ile üniversitenin yüz akı olmaya devam eden UMAKİT ekibini ağırladı. Gençlerle her zaman gurur duyduklarını ve yaptıkları çalışmaların sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yönetim olarak gayretinizi ve azminizi biliyoruz. Yüzlerinizde bu inancı taşıdığınıza da görebiliyoruz. Fikir, proje, çalışma ve üretim konusunda sadece üniversitemize değil, Türkiye'nin tüm gençlerine örnek oluyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz ve her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ekibin akademik danışmanı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da, "Pandeminin zor şartlarında bile azim ve kararlılıkla çalışmalarını hız kesmeden yürüten Makine Topluluğumuz UMAKİT ile gurur duyuyoruz. Geçmişten bugüne UMAKİT'in başarılarına katkısı olan herkese teşekkür ediyor ve genç meslektaşlarımı içtenlikle tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Projelerin patent başvuruları da yapıldı

UMAKİT Takım kaptanı Adem Karaketir ise, "Son 4 yılda kazandığımız 4 Avrupa şampiyonluğu ile alternatif enerjili araçlar alanında uluslararası arenada üniversitemizin ismini en iyiler arasına yazmayı başardık. Geliştirdiğimiz projelerin patent başvurularını da gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi. - BURSA

UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu
UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu
UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu

Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, İş Güvenliği, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UMAKİT mühendisleri yine Avrupa Şampiyonu - Son Dakika Spor


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