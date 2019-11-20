Umana Reyer Venice: 73-80

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)

UMANA REYER VENICE: Ike Udanoh 2, Julyan Stone 5, Michael Bramos 28, Jeremy Chappell 13, Mitchell Watt 13, Austin Daye 11, Andrea de Nicolao 3, Ariel Filloy 3, Gasper Vidmar 2, Bruno Cerella

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

DEVRE: 38-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60

7Days EuroCup B Grubu 8'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisi Reyer Venezia'ya sahasında 80-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından TOFAŞ gruptaki 4'üncü mağlubiyetini alarak, 4 galibiyette kaldı. İtalyan ekibi ise 6'ncı galibiyetini elde etti.

Maça Jeremy Chappell'in dış atış isabetiyle başlayan konuk ekip ilk bölümlerde etkili oldu. TOFAŞ pota altını iyi savunan rakibi karşısında Sammy Mejia'nın sayılarıyla ayakta durmasına karşın ilk periyodu 19-22 geride tamamladı.

11'inci dakikada Muhsin Yaşar'ın orta mesafe basketiyle 23-22 öne geçen TOFAŞ oyuna ortak olurken, periyodun ortalarına doğru İtalyan ekibi yeniden hücumdaki etkinliğini artırdı ve 17'nci dakikada Michael Bramos'un basketi sonrası skor 32-39'a geldi. Kalan dakikalarda avantajını koruyan İtalyan temsilcisi, Bramos'un son saniyede kaydettiği iki sayılık basketle soyunma odasına 38-41 önde gitti.

İlk yarıdaki dış atışlardaki yüksek yüzdesini üçüncü periyotta da koruyan Umana Reyer Venice, üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle hücum ritmini buldu ve kader periyoduna da 55-60 üstün girdi. Son periyodun başlarında Mitchell Watt ve Ariel Filloy'un dış isabetleriyle fark 10'a çıktı (57-67). Ardından TOFAŞ, rakibini yakalamakta güçlük çekerken bu bölümde yaptığı top kayıpları ve hücumlarından boş dönmesiyle ritmini kaybetti. Karşılaşma İtalyan ekibinin 73-80'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- Bursa