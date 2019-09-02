Son Dakika Haberleri: Umar Aminu Çaykur Rizespor'da
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Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

6 saat önce

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Umar Aminu Çaykur Rizespor'da, System.String[]

Çaykur Rizepsor, Umar Aminu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı.


Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu, bu yıl yeşil-mavili renklere 3+1 yıllığına imza attı. 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzaladı.


Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı." - RİZE

Çaykur Rizespor, Karadeniz, İstanbul, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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