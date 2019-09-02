Son Dakika Haberleri: Umar Aminu Çaykur Rizespor'da
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Umar Aminu Çaykur Rizespor'da

4 saat önce

RİZE (AA) Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımın formasını giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı.

Umar Aminu Çaykur Rizespor'da, System.String[]

RİZE (AA) Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımın formasını giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile İstanbul'da imzalamıştır." ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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