UMED'den uluslararası medyaya

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) uluslararası medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dezenformasyon konusunda uyararak, "Medya İnsanlık Suçuna Ortak Olmamalıdır" başlıklı İngilizce ve Türkçe mektup gönderdi.

UMED'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, uluslararası medya kuruluşları dezenformasyonlar konusunda uyarıldı.

Bu kapsamda yazılan mektupta, "Sivilleri hedef alan terör, terör örgütleri, iş birlikçileri ve terörizmin sözcülüğünü yapan medyayı kınıyoruz." ifadelerine yer verilerek, algı operasyonlarıyla karakter suikastı gerçekleştirip, iftira, yalan ve fitne ile gerçeklerin önüne set kurma çabasının "gazetecilik" değil, "terörizme hizmet etmek" olduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın, Suriye'den Türkiye'ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdığı anlatılan mektupta, "Son 4 gün içerisinde PKK/PYD-YPG'nin saldırıları sonucunda onlarca sivil vatandaşımız şehit oldu, 200'e yakını yaralandı ve gazeteciler de hedef alındı." denildi.

Mektupta, terör ile arasına mesafe koymayı beceremeyenlerin, tarafsızlığını yitirenlerin, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı dezenformasyon girişimleriyle hedef almaya devam ettiklerinin üzülerek görüldüğü vurgulanarak, uluslararası medya kuruluşlarına, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanmanın, terörle mücadele operasyonunu "savaş" olarak nitelendirmenin, "terörizm lehine toplum mühendisliği yapmak" olduğu aktarıldı.

"Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmak, insanlık suçudur"

UMED'in, yaşanan dezenformasyonlara yönelik tepkisinin belirtildiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Altını çizerek tekrar belirtiyoruz; terör dünya barışına ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Terör insanlık suçudur kabul edilemez. Bu insanlık suçuna karşı tüm insanlık ve basın örgütleri ortak hareket etmelidir. Terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmak, insanlık suçudur. Bu suça, medya ortak olmamalıdır. Tüm dünya şahittir ki PKK/PYD-YPG ve DAEŞ'e karşı Türkiye'nin daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, Suriye halkına insani yaşam şartları sağlanmıştır. Bölge önce terörden arındırılmış, ardından yeniden inşa edilerek normalleştirilmiş, yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönmesini sağlanmıştır. Barış Pınarı Harekatı'yla da Türkiye bölgeyi sadece terörden arındırmayacak, bölgeye barış ve huzuru getirecek, şehirlerin temel altyapısını inşa ederek, sığınmacıların evlerine dönmeleri sağlayacaktır."