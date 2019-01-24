Umed'den Venezuela Medyasına Mektup

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Venezuela
medyasına Türkçe, İngilizce ve İspanyolca mektup göndererek, darbeye karşı verilen mücadeleyi desteklediğini açıkladı.
UMED, Venezuela medyasına gönderdiği mektupla darbeye karşı verilen mücadeleyi destekledi. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca gönderilen mektup şöyle:
"Hak, adalet, dürüstlük, kardeşlik ve özgürlüğü en önde savunan, darbecilerin, işgalcilerin, emperyalistlerin, teröristlerin karşısına tüm bedeniyle dikilen Türkiyeli basın emekçileri olarak ülkenizde meydana gelen emperyalizm destekli darbe girişimine karşı yanınızdayız. Küresel terör şebekesi FETÖ'nün bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak denediği kanlı darbe girişimine milletimizle beraber en önde yer alarak direnen ve püskürtülmesine yol açan bu ülkenin ilke sahibi, onurlu basın emekçileri olarak Venezuela medyasından da aynı direnişi bekliyor, küresel emperyalizmin bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ülkenize karşı denediği darbe girişimine karşı Venezuela halkı ve lideri Nicolas Maduro
'nun yanında durarak yeni bir tarih yazmanızı bekliyoruz. Biz Türkiyeli gazeteciler olarak verdiğiniz ve vereceğiniz tarihi mücadeleyi her ortam ve şart da destekleyeceğimizi deklare ediyoruz." - ANKARA