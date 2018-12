UMED Filistin Medya Akademisi Mezunları Sertifikalarını Aldı

Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen mezuniyet törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, UMED Başkanı Aslan Değirmenci, TÜRKAB Başkanı Sait Ali Arslan, basın mensupları, bürokratlar, STK Temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Medya Okulu'ndan mezun olup, sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi. Törende Demiurk Sanat Akademisi ise katılımcılara Filistin temalı halk dansı gösterisi sundu.

"TÜRKİYE'NİN KADERİ FİLİSTİN'İN KADERİ, FİLİSTİN'İN KADERİ TÜRKİYE'NİN KADERİDİR"

Düzenlenen törende konuşan ve Filistin'in insanlığın kanayan yarası olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Filistin insanlığın utanç verici sahnelerinin yaşandığı bir yer olarak karşımızda duruyor. Bu insanlık dışı uygulamaların merkezinde duran Filistin, dünyanın gidişatı açısından çok önemli bir turnusol kağıdı olma niteliği taşıyor. Zira Filistin halkına yapılan zulümlerin, Kudüs'ün statüsü üzerinde oynanan oyunların, uluslararası hegemon güçlerin tek taraflı, hukuk dışı uygulamalarının merkezinde olması bugün Tüm dünya adına talihsiz biz durumdur. Bütün bu talihsiz durumların merkezinde Filistin davasına omuz veren Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya devam ediyor, edecek. Türkiye'nin kaderi Filistin'in kaderi, Filistin'in kaderi Türkiye'nin kaderidir" dedi.

"BU DAVA BİZİM GELECEĞE OLAN İNANCIMIZI KAMÇILIYOR"

Türkiye'nin Filistin davasına her zaman sahip çıkacağının altını çizen Kıran, "Bugün Filistin mücadelesine Türkiye'nin verdiği çok önemli bir destek var. İsrail'in insanlık dışı saldırılarına elinde Türkiye bayrağı salladığı için saldırıya uğrayan kardeşlerimiz var. Nasıl Filistinli yaralı kardeşlerimiz Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile de Filistin bayrağını uluslararası merkezlerde dalgalanmaya devam edecektir.Filistin davamızdan asla vazgeçmedik. Filistin davası bizi kaygıya ve karamsarlığa sevk eden bir dava değil. Bu dava bizim geleceğe olan inancımızı kamçılıyor. Bu dava bizim hiçbir zaman gündemimizden düşmeyecek. Gecesini gündüzüne katan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu davanın da liderliğini uluslararası sistemde yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"ONUN KENDİNİ KIYASLAYACAĞI HEDEF ALACAĞI EŞİK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN LİDERLERİDİR"

İslam âleminin üzerine düşünmesi gereken sorunları olduğuna dikkat çeken Yavuz Selim Kıran, "Müslümanlar olarak üzerinde düşünmemiz gereken sorular da var.Zira bugün Filistin davası sadece Türkiye'nin davası olarak gündeme getiriliyorsa o zaman İslam coğrafyası olarak hep birlikte oturmalı ve başımızı öne koymalıyız. Bugün Filistin'in üzerinde oynanan oyunlar sadece Türkiye'yi hedef almıyor, tüm İslam dünyasını hedef alıyor. Kudüs'ün statüsü ile ilgili tartışmalar gündeme geldiğinde maalesef yine sadece Türkiye'nin sesi çıktı.Bu oyunu sadece Filistin'e değil bütün Müslüman coğrafyasına oynadılar. Bütün Müslüman dünyasını bir araya getirmemek için uluslararası toplum bütün imkânlarını seferber etmiş durumda. Filistinli gazeteci kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirmesi için gerekli desteği biz vereceğiz ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Filistin'e ekonomik kalkınma yardımımız 500 milyon dolar civarında, daha fazlasını yapacağız. Evet, İsrail bugün uluslar arası sistemin bir üyesidir. Hiçbir zaman İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına Türkiye geçit vermemiştir. İsrail'in bugünkü başbakanı Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanına dil uzatmaya kalktı ve nasıl cevaplar aldığını gördünüz. Biz İsrail başbakanını elbette muhatap almayacağız. Kendisinin Cumhurbaşkanımıza gizli bir hayranlığı olduğunu biliyoruz. Netenyahu'nun muhatabı hiçbir zaman Türkiye'nin lideri değildir. Onun kendini kıyaslayacağı hedef alacağı eşik terör örgütlerinin liderleridir" ifadelerini kullandı.

"UMED'E VE TÜRKAB'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Düzenlenen eğitimde emeği geçen herkese teşekkür eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Burada bugün mezun olan kardeşlerimiz çok kıyametli eğitmenlerden eğitim aldı. Bende yıllar önce UMED'inbir akademisinde yer almış ve katılımcılarla hasbihal etmiştim. Aradan geçen sürede UMED faaliyetleri genişledi. Destekçileri çoğaldı.Bende o destekçilerden biri olduğumu her zaman memnuniyetle dile getirdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu derece önemli bir etkinliği gerçekleştirdikleri için UMED'e ve TÜRKAB'a teşekkür ediyorum" dedi.

"UMED'İ VE TÜRKAB'I TEBRİK EDİYORUM"

Düzenlenen akademiden dolayı UMED ve TÜRKAB'a teşekkür eden AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "UMED ve TÜRKAB'ın birlikte düzenlemiş oldukları Filistin UMED Medya Akademisi mezuniyet töreninde bulunmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Bugün Filistin davamız için son derece önemli bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelikle UMED'i ve TÜRKAB'ı tebrik ediyorum. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere genç ve yetenekli kardeşlerimizin eğitimini gerçekleştirdiler. Bu akademinin esas amacı Filistin davasını, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşamış oldukları sıkıntıları. Dünyaya en doğru şekilde iletebilmektir" ifadelerini kullandı.

"BU HAKLI DAVANIN DA ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Filistin davası bizim milli ve manevi bir davamız" diyen Ceylan, "Terör devleti olarak nitelendirebileceğimiz İsrail 1967 yılından beri o bölgede Filistin halkına şiddet uygulamakta, binlerce kardeşimizi yerlerinden ettiler. Her geçen yıl işgal planları daha da etkinleştiriliyor. 1967 yılındaki Filistin topraklarının büyüklüğü her geçen yıl daraltıldı. İşgal devam ediyor. Bu işgale direnen Filistinli kardeşlerimizi gönülden kutluyoruz. Türkiye olarak onların her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kudüs bizim kutsalımızdır. Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını dile getirmeye her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma kararını nasıl BM nezdinde reddedilmesini sağladıysak. Bu haklı davanın da arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu akademiden mezun olan 22 kardeşimiz de aldıkları eğitimle Filistin davasını tüm dünyaya duyuracaktır" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİN HER BİRİ AYNI ZAMANDA GÖNÜLLÜ DAVADAŞLARIMIZ"

UMED tarafından düzenlenen 7'inci Medya Akademisinin mezuniyet törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, "Bu bizim 7. Akademimiz, 8. Akademimiz ise devam ediyor. Tüm akademilerimizde eğitimleri ücretsiz olarak verdik, çok değerli hocalarımızın özverili çalışmaları sonucunda bir akademimizin daha sonuna geldik. Tüm akademilerimiz elbette çok değerli ama bu sertifikayı almaya hak kazanan genç iletişimcilerimiz Filistinden, Sudandan, Moritanya'dan, Irak'tan, Suriye'den… Hepsi misafirimiz hepsi kardeşimiz hepsi medeniyet davamızın birer onurlu temsilcileri. İzninizle hepsini huzurunuzda bir kez daha kutluyorum. Bu gençlerimizin her biri aynı zamanda gönüllü elçilerimiz gönüllü davadaşlarımız." diye konuştu.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN SÖZ EDENLER, KONU FİLİSTİN OLUNCA SESSİZLİĞE GÖMÜLÜYORLAR"

Filistin'deki gazetecilerin zor şartlar altında mazlumların sesi olmaya çalıştıklarını ifade eden Değirmenci, "Geçen hafta Gazze'den gazeteci misafirlerimiz vardı. Şuan burada bulunan Filistinli yazar Zaher kardeşimizle onları ağırladık. Çok zor şartlar altında Gazze görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Şuan Filistin'de 30 gazeteci kardeşimiz terör devleti İsrail tarafından esir tutuluyor. Basın özgürlüğünden söz edenler, konu Filistin olunca sessizliğe gömülüyorlar. Sessiz kalarak İsrail'in zulmüne ortak oluyorlar. 2000 yılından bugüne kadar şehit olan gazeteci sayısı Filistin'de 80. Allah rahmet eylesin. Süreç içerisinde 5 medya kuruluşu bombalandı, Aksa TV 3 kez hedef alındı. Devam eden 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' çerçevesinde yapılan barışçıl protestoları direk hedef alan İsrail tarafından 2 gazeteci kardeşimiz daha geçtiğimiz haftalarda şehit edildi. Onlarca meslektaşımız yaralandı, çoğu gözaltına alındı, tutuklandı. Ve bu kardeşlerimizin temsilcileri bizi ziyaret ettiklerinde ne istediler biliyor musunuz?İsrail saldırılarına karşı; Gaz maskesi, miğfer ve basın yeleği. Ne para istediler ne de lobi. İsrail'in saldırılarına karşı kendilerini koruyarak görev yapmak için gaz maskesi, miğfer ve basın yeleği istediler. Biz de hem kendi adımıza hem de sizler adına kendilerine 50 adet gaz maskesi, miğfer ve basın yeleği temin edip gönderme sözü verdik. Bu sözümüze herkesin desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"BASINA SANSÜR GİRİŞİMİ EVRENSEL HUKUKA İHANETTİR"

"Onlar gözümüz kulağımız, onlar hepimiz için Kudüs'ü koruyan, kollayan, direnişin sesi kulağı; onları yalnız bırakmayalım" değerlendirmesinde bulunan UMED Başkanı Değirmenci, "Gazze'nin içinde bulunduğu insani krizlere değinmek ve barışçıl protestoları takip etmek için görevlendirilen gazetecilerin, İsrail askerleri tarafından bilinçli olarak hedef alınması, insan hakkı ihlali olduğu kadar, basına sansür girişimi evrensel hukuka ihanettir. İsrail askerlerinin yaptığı hem cinayet, hem de kendi hukuksuzlukları ve saldırılarını perdeleme girişimidir." ifadelerini kullandı.

"HARİTALARDA AYRILSAK DA YÜREK HARİTASINDA BULUŞUR KALPLERİMİZ"

Konuşmalarında kardeşlik duygusuna vurgu yapan Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Arslan ise, "Bizler hem Hz. Adem'in çocukları olarak insanlıkta hem de büyük İslam ailesinin birer ferdi olarak imanda kardeşiz. Bu kardeşliğin kıvamı da bir vücudun azaları gibi, birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibi olmaktır. Biz aynı vücudun azaları, aynı binanın tuğlaları, aynı teknenin hamuruyuz. Ümmetin bir parçasıyız biz, deryada bir damlayız. Haritalarda ayrılsak da yürek haritasında buluşur kalplerimiz. Mekke, inancımızın merkez üssüdür, Medine sevgimizin; İstanbul sevdamızın başkentidir, Kudüs hüznümüzün … Gazze'nin farkı yoktur Çanakkale'den. Şam'dan, Bağdat'tan, Patani'den, Keşmir'den ayrı tutmayız Diyarbakır'ı, Konya'yı, Urfa'yı. Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan, Afrika'dan, Suriye'den kopan çığlığa yetişir bizim müjdeci sesimiz. Dünyanın bir ucunda tırnağına halel gelse kardeşimizin, acısını duyar yüreğimiz. Kardeşiz biz" dedi.

"BİZİM MÜCADELEMİZ HAKK MÜCADELESİDİR"

"Bizlermilletin fertleri ve milletin ta kendisiyiz ." ifadelerini kullanan Arslan, "Öz yurdumuz, öz vatanımız olan bu toprakların, bu vatanın evladı, bu ecdadın, aziz şehitlerin torunlarıyız. 80 milyon hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bizim mücadelemiz Hakk mücadelesidir, Milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, yeni Türkiye mücadelesidir. Yeni Türkiye'de "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol."düsturuyla doğru olan, rüzgâra göre eğilmeyen, yön değiştirmeyen, kalıba göre şekil almayan, ilke tanıyan, çizgi tanıyan, milletten ve milletin öz değerlerinden asla uzaklaşmayan ahlak ve edep ile süslenmiş bir gençlik hüküm sürmesi için çabalamaktayız. Algımızdaki Gençlik bir görünüşdeğildir. O bir ruhtur. Bir hayale inanmak, Onu gerçek yapmaktır. Mehmet iken yeni bir çağ açıp Fatih olmaktır. Genç olmak yılmadan, yorulmadan genç kalmak, değişimin lideri olmaktır. Ve değişim için ayaktayız. Değişimin öncüleri olmak için Filistin'den, Suriye'den, Moritanya'dan, Sudan ve Irak'tan gelen misafir öğrencilerimizle birlikteyiz. Onlar iyi bir iletişimci olsun ki; terör devleti İsrail'in dezenformasyonlarını dünyaya göstersin. Onlar iyi birer iletişimci olsun ki ; haksızlıkları dünyaya duyursunlar. Ne mutlu Türkiye Filistin kardeşliğine. Ne mutlu bu salona gelerek kardeşliğimize ortak olanlara." değerlendirmesinde bulundu.

KATILIMCILARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 22 katılımcıya sertifikaları verildi. Tören, gençlerle hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.