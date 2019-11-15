Son Dakika Haberleri: UMED yazılı, görsel ve sosyal medyayı uyardı
Son Dakika Güncel UMED yazılı, görsel ve sosyal medyayı uyardı - Son Dakika

UMED yazılı, görsel ve sosyal medyayı uyardı

6 saat önce

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), son zamanlarda basın yayın organlarında çıkan intihar haberlerine ilişkin medya kuruluşlarını uyararak, intihar yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

UMED yazılı, görsel ve sosyal medyayı uyardı, System.String[]

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), son zamanlarda basın yayın organlarında çıkan intihar haberlerine ilişkin medya kuruluşlarını uyararak, intihar yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiğini bildirdi.


UMED, resmi sosyal medya hesabında yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yapılan intihar haberlerine ilişkin uyarıda bulundu. UMED tarafından yapılan açıklamada, habere konu olan intiharın yöntemlerinin haberde kullanılmaması gerektiği, bu durumun intihara meyilli olan insanlar için olumsuz etkiler doğurabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Yazılı, görsel ve sosyal medyada intihar vakalarının tüm detaylarıyla dramatize edilerek görsel öğeler eşliğinde sunulması, intihara eğilimli insan üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu unutulmamalıdır. Haber yapılacaksa gerekli bilgilerle yetinilmeli, yönteme değinilmemelidir" denildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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