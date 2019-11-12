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UMEM'e yabancı heyetlerden yoğun ilgi

7 saat önce

Japonya Büyükelçisi H.E. Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle kurulan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"ni (UMEM) ziyaret etti.

UMEM'e yabancı heyetlerden yoğun ilgi, System.String[]

Japonya Büyükelçisi H.E. Akio Miyajima ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle kurulan "Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi"ni (UMEM) ziyaret etti.


Japon heyeti, dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan merkezde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.


Hem meslek edindiren hem toplumsal uyumu kolaylaştıran merkez


Ev sahibi toplumla uyumu sağlamayı amaçlayan ve mültecilere meslek edindirerek kayıt dışı istihdamı önleyen UMEM'in işleyişini görmek için ziyarette bulunan Japon heyet, merkezde bulunan sınıfları tek tek gezdi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü uyum projesi kapsamında, mesleki eğitim branşları hakkında detaylı bilgi de alan Japon Büyükelçi Miyajima ve beraberindeki heyet, aşçılık eğitimi alan kursiyerlerin yaptığı yemeklerin de tadına baktı.


Çocuklardan sürpriz hediye


Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan anne-babaların 3-6 yaş arası çocukları için düşünülmüş olan Çocuk Dostu Alanı da ziyaret eden heyet, çocuklarla yakından ilgilendi.


Anneleri eğitim alırken onları bu alanda eğlenerek bekleyen minikler ise Japon heyete elleriyle yaptıkları fotoğrafları hediye etti.


UMEM'de Türkçe eğitiminin yanı sıra tekstil, aşçılık, pastacılık, CNC (torna tezgahı), grafik tasarım, hidrolik pnömatik, java ve photoshop bilgisayar programlarına yönelik eğitim veriliyor. 3 ay Türkçe, 3 ay da mesleki eğitim alan mülteci kursiyerlere, Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla sertifika veriliyor. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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