UMH Başbakanı: "Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMH Başbakanı: 'Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz' - Son Dakika

UMH Başbakanı: "Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, barış ve istikrarı sağlamak için çalıştıkları mesajını verdi.

UMH Başbakanı:

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, barış ve istikrarı sağlamak için çalıştıkları mesajını verdi.

Serrac, UMH'nın resmi Facebook hesabından, Libya'yı 42 yıl yöneten Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilişiyle sona eren halk ayaklanmasının başladığı 17 Şubat devriminin yıl dönümü münasebetiyle görüntülü açıklama yaptı.

Serrac, "Yurt içindeki ve yurt dışındakilere açıkça sesleniyorum; Biz barış savunucularıyız, istikrarı sağlamaya çalışıyoruz ve uzlaşıyı gerçekleştirmek için tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm engel ve olumsuzluklara rağmen, halkın isteklerine ve hukuk devletinde yaşama hayallerine bağlı olduklarını söyleyen Serrac, bölgesel güçlerin çoğunun, istikrara kavuşması halinde Libya'nın denklemde önemli bir unsur olacağının farkında olduğunu söyledi.

Almanya'nın Münih kentinde dün Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında ateşkes ve silah ambargosu taahhütlerinin izlenmesinde mutabık kalınmıştı.

Birleşmiş Milletler, Muammer Kaddafi, Facebook, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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