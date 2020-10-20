UMH Başbakanı Serrac, Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı'nın komisyondaki görevlerine son verdi

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i insan hakları dokümantasyon komisyonundaki görevlerinden aldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i insan hakları dokümantasyon komisyonundaki görevlerinden aldığı ifade edildi. Es-Serrac'ın, komisyon başkan yardımcısı Khairi Abdel-Aali'nin de 'idare ihlallerde' bulunduğunu ve komisyonun çalışmalarına zarar verdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca, Abdel-Aali'nin, görevi dışında gelecekte herhangi bir göreve getirilmeyceği de belirtildi.