Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, silah ambargosunun denizle sınırlı kalmaması, kara ve hava ambargosuyla tamamlanması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İsviçre'nin başkenti Cenevre'de bir araya geldi.

Görüşmede, Libya'daki gelişmeler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Berlin Konferansı'nın sonuçlarının pekiştirilmesi, düşmanca eylemlerin durdurulması, sivillerin korunması ve Libya'ya silah ambargosu uygulanmasını kapsayan 2510 sayılı karara ilişkin ihlaller ele alındı.

UMH Başbakanı Serrac görüşmede, "Silah ambargosu hava, kara ve deniz yoluyla yapılmalı." çağrısını dile getirdi.

Serrac, bugün İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, başkent Trablus'a saldırı düzenleyenler ile onlara destek veren ülkelerden hesap sorulması gerektiğini söylemişti.

Şehirlere yapılan gelişi güzel saldırılar nedeniyle Libya halkının yanı sıra yabancıların da zarar gördüğünü, hastane ve okulların dahi bombalandığı, eğitimin aksadığını anlatan Serrac, "Bütün bunların sorumlusu saldırganlardır. Bu saldırganlara destek veren ve onlara silah yardımı yapan ülkelerden hesap sorulmalıdır." demişti.