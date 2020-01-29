Son Dakika › Güncel › UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi
31 dakika önce
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:03 Kaynak: AA
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.
Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı
Son Dakika BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı