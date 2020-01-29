UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi - Son Dakika

UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

31 dakika önce

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı

UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:03 Kaynak: AA
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