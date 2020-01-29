UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Başkent Trablus 'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

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