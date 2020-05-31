UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde Hafter'e ait askeri araçları imha etti

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı ( Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyurulmuştu. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'e bağlı milislere ait 3 askeri araç top atışlarıyla imha edildi.

Libya 'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Mitiga Uluslararası Havaalanı çevresinde, Hafter milislerine ait 3 askeri aracı imha ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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