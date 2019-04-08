Umh Birlikleri, Trablus Havalimanı'nı Hafter Güçlerinden Geri Aldı
25 dakika önce
- Trablus Uluslararası Havalimanı girişi Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birliklerin bekleyişi Yoldaki mermi kovanlarından görüntüler Araçların geçişi Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu(LUO) tarafından daha önce...
- Trablus
Uluslararası Havalimanı girişi
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birliklerin bekleyişi
Yoldaki mermi kovanlarından görüntüler
Araçların geçişi Libya
'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter
'e bağlı Libya Ulusal Ordusu(LUO) tarafından daha önce ele geçirilen Trablus Uluslararası Havalimanı'nı geri aldığını açıkladı.
UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin ele geçirdiği Trablus Uluslararası Havalimanı'nın UMH'ye bağlı birlikler tarafından sabah saatleri itibarıyla geri alındığı belirtildi.
Halife Hafter'e bağlı güçlerden havalimanının UMH tarafından alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:32 Kaynak: AA
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