Son Dakika Haberleri: Umh Birlikleri Trablus'ta İlerliyor

Umh Birlikleri Trablus'ta İlerliyor

1 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta bazı noktalarda kontrolü yeniden sağladı.

Umh Birlikleri Trablus'ta İlerliyor, System.String[]
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta bazı noktalarda kontrolü yeniden sağladı.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus ve diğer kentlere doğudan gerçekleştirdiği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

UMH birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk ve doğusundaki Es-Sevarih askeri üslerinde denetimi sağladığı aktarılan açıklamada, UMH birliklerinin şu anda "darbecilerin kalıntıları" şeklinde nitelendirilen Hafter güçlerini takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca operasyon sırasında Hafter birliklerinden 23 kişinin esir alındığı kaydedildi.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:11 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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