UMH birlikleri Trablus'un güneyinde Hafter güçlerini vurdu

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter güçlerine yönelik hava saldırısı düzenledi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yapan Tümgeneral Ahmed Ebu Şahme, Yermuk Askeri Kampı ve El-Hilatat Caddesi yakınlarında mevzilenmiş Hafter güçlerinin havadan vurulduğunu belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklar, Hafter güçlerinin bombalı saldırıları nedeniyle Ez-Zuhur ve Salahaddin bölgesinde yaşayan çok sayıda sivilin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı. Çatışmalar nedeniyle 100 binden fazla Libyalı ise yerinden oldu.