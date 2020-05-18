UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nden görüntü paylaştı - Son Dakika

Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu, başkent Trablus'un güneybatısında bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'in stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında UMH'ye bağlı birlikler üssün içerisinden görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, hangarlardan birinde terk edilmiş hasarlı uçakların bulunduğu görüldü.

Libya 'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), başkent Trablus 'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon sürüyor. UMH ordusuna bağlı birlikler, üssün içerisinden havva üssünden görüntü paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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