Son Dakika Haberleri: Umh'den Hafter'e Bağlı Güçlere Hava Saldırısı

Umh'den Hafter'e Bağlı Güçlere Hava Saldırısı

1 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) ait savaş uçakları, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin bulunduğu noktaları bombaladı.

Umh'den Hafter'e Bağlı Güçlere Hava Saldırısı, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) ait savaş uçakları, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin bulunduğu noktaları bombaladı.

Libya Ahrar kanalında yer alan habere göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları, başkent Trablus'un 80 kilometre güneyinde yer alan Gıryan kentindeki Mezde bölgesinde Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı karargaha hava saldırısı düzenledi.


Haberde savaş uçaklarının Trablus'un güney kesimindeki Suk el-Hamis bölgesinde de Hafter'e bağlı güçlerin bulunduğu bir noktayı bombaladığı aktarıldı.


Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, UMH'den henüz açıklama yapılmadı.


Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.


UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Libya, Trablus, Güncel
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