UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı - Son Dakika

UMH güçleri Alasaba kentini Hafter milislerinden kurtardı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardığını açıkladı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UHM'ye bağlı güçler başkent Trablus'un güneyinde bulunan Alasaba kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtardı. UHM Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada UHM'ye bağlı birliklerin başkentin güneyinde bulunan Alasaba kentinde tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Kanunu, hava kuvvetlerinin kaçan Hafter milislerinin takibi için kent çevresinde keşif ve devriye uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyon sırasında UMH güçleri çok sayıda askeri araç ele geçirdi. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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