- UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti - Son Dakika

UMH'ye bağlı güçler, geçtiğimiz günlerde Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus 'ta bulunan Vatiyye Hava Üssü'nde Darbeci General Hafter'e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından imha edildi.

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti.

- UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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