- UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti - Son Dakika

- UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti
TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti.
Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Vatiyye Hava Üssü'nde Darbeci General Hafter'e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından imha edildi.
UMH'ye bağlı güçler, geçtiğimiz günlerde Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.