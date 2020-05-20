UMH güçleri Hafter'e ait Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti - Son Dakika

UMH güçleri Hafter'e ait Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

Libya'da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentindeki Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya'da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentindeki Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya Hükümeti tarafından başlatılan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli yaptığı açıklamada, Terhune kentinde Hafter milislerine ait bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiğini söyledi. UMH güçleri Terhune kentini ele geçirmek için geçtiğimiz haftalarda Hafter milislerine karşı başlattığı askeri operasyonu sürdürüyor. - TRABLUS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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