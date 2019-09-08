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UMH güçleri Hafter kontrolündeki hava üslerini vurdu

8 dakika önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı savaş uçakları, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a saldırmak için kullandığı hava üslerini vurdu.

UMH güçleri Hafter kontrolündeki hava üslerini vurdu, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı savaş uçakları, Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a saldırmak için kullandığı hava üslerini vurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, UMH'ye ait savaş uçaklarının, Hafter güçlerinin Trablus'a hava saldırısı düzenlemek için kullandığı uçakları kaldırdığı askeri üsleri vurduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra UMH güçleri, Trablus-Terhune ekseninin tamamında büyük bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

UMH güçlerinin Suk el-Hamis, Vadi er-Rabi, El-Halle, Ayn Zara'daki mevzilerini güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Eylül'de Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na düzenlenen ve 3'ü hacı 4 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda kullanılan Grad füze rampalarının vurulduğu ifade edildi.

UMH'ye bağlı güçlerin, Burkan el-Gadab" operasyonu bünyesindeki askeri noktalardan ikmal ulaştırılmasının ardından ilerleme kaydettiği öğrenildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

UMH güçleri, son günlerde Terhune kentinin idari sınırına doğru ciddi ilerleme kaydetmişti. Başkente 90 kilometre uzaklıkta bulunan Terhune, Giryan'ı kaybettikten sonra Hafter güçlerinin yoğun şekilde bulunduğu kent olarak dikkati çekiyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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