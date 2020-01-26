UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki... - Son Dakika

UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki...

7 saat önce

UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor.

UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki..., System.String[]

UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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