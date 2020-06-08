UMH güçleri, Sirte'de Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, 'Zafer Yolları' operasyonu sırasında Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir tankı ele geçirdi.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için 2 gün önce başlattığı 'Zafer Yolları' adlı operasyonu sürdürüyor. Operasyon esnasında başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentinde Hafter milislerine ait bir tank ele geçirildi. UMH güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili açıklamada, "Sirte'ye ilerleyen güçlerimiz milislere ait bir tankı ele geçirdi" ifadesine yer verildi. - TRABLUS