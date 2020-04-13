UMH güçleri Surman'ı Hafter'den geri aldı - Son Dakika

UMH güçleri Surman'ı Hafter'den geri aldı
6 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.
Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus
'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Surman kent girişinde yoğun çatışmaların yaşandığı ve çatışmalar sonucunda Hafter güçlerinin ağır kayıplar vererek kentten çekildiği bildirildi. Hafter güçlerinin kentten çekilirken geride bıraktığı çok sayıda mühimmat ve zırhlı araçlara UMH birlikleri tarafından el konuldu Surman kentini kontrol altına alan UMH güçlerinin an itibariyle Sabratha'ya doğru ilerlediği öğrenildi. Kentin geri alınmasının ardından UMH birliklerinin sevinç gösterileri kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:36 Kaynak: DHA
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