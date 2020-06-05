- UMH güçleri Terhune kentinde kontrolü sağladı - Son Dakika

- UMH güçleri Terhune kentinde kontrolü sağladı

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Hafter milislerin işgalindeki Terhune kent merkezinde kontrolü sağladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini Hafter milislerinden temizleyerek kontrol altına aldı. UMH güçleri yaptığı açıklamada, Terhune kentini Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve kentte kontrolü tamamen sağladıklarını duyurdu. Terhune'den kaçan milislerin Cufra Hava Üssü'ne gittiği bildirildi.

Terhune kenti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu. UMH güçleri, dün Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra Trablus'un idari sınırlarında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.