Son Dakika Haberleri: UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünü ele geçirdi
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UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünü ele geçirdi

7 dakika önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.

UMH güçleri Trablus Havalimanı'nın büyük bölümünü ele geçirdi, System.String[]
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü sağladı.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH güçlerinin bugün üç koldan başlattıkları operasyon sonucunda, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiklerini belirtti.

Mecei, havalimanının bir bölümünü ellerinde tutan Halife Hafter'e bağlı unsurlarla UMH'ye bağlı güçler arasındaki çatışmaların halen devam ettiğini aktardı.

UMH'ye bağlı güçler, 12 Haziran'da ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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