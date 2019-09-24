Son Dakika Haberleri: UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi
Son Dakika Güncel Haber

UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi

2 gün önce

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki "Bi'r Allak" bölgesini ele geçirdi.

UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi, System.String[]

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki "Bi'r Allak" bölgesini ele geçirdi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu yetkililerince yayımlanan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmaların ardından "Bi'r Allak" bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Müftülük üyelerinden Şeyh Nadir el-Umrani'yi öldürmekle suçlanan ve adaletten kaçan Es-Sebia bölgesi komutanı Abdulhakim Mukaydiş'in de aralarında bulunduğu bir grup komutanla çatışmaya girildiği ifade edildi ancak bu komutanların akıbetleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye bölgesine doğru ilerleyişe geçmeye çalışmasının ardından Bi'r Allak bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı
Rusya, Maduro'nun Moskova ziyareti sırasında Venezuela'ya askeri birlik gönderdi Sıra gecesi eğlencesi yapılan hastanenin başhekimi: Yemek molası sırasında hiçbir hastanın mağdur edilmesi söz konusu değil İrem Derici müzisyen Konstantinos Argiros ile aşk yaşamaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 02:30:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]